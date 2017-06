An den Baustellen auf der A14 kommt es oft zu Rückstaus. Das Problem in den besonders schweren Unfällen sind unachtsame Lkw-Fahrer, die das Stauende nicht sehen. Die Fahrer sind aus allen möglichen Gründen abgelenkt. Sie kochen Kaffee, stellen ihr Navi ein, spielen am Handy, lesen Zeitung, schauen Filme am Laptop, schlafen bei eingeschaltetem Tempomat ein – es gibt nichts, was es nicht gibt.