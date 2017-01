Über fünf Millionen Liter Wein konnten die Winzer an Saale und Unstrut im Jahr 2016 abfüllen. Und diese Zahl wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. 30 Hektar Anbaufläche kommen zu den bisherigen 765 Hektar hinzu. Wo genau die Flächen liegen und wer den Zuschlag bekommen hat, wollen die zuständigen Behörden aber noch nicht verraten.

Ein Großteil der neuen Flächen soll in Steil- und Hanglagen entstehen. Bis in drei Jahren müssen dort Rebpflanzen gesetzt werden, ansonsten geht das Nutzungsrecht verloren. Die Zeit einzuhalten sei aber gar nicht so leicht. Siegfried Boy, Präsident des Weinbauverbandes, sagte dem MDR: "Hauptsache, man hat alles geklärt bei der Unteren Naturschutzbehörde". Vielfach seien Aufrebungspläne schon abgelehnt worden, weil sich schützenswerte Arten angesiedelt hätten.

Maike Deinert erhielt die Auszeichnung „Bester Jungwinzer an Saale und Unstrut“. Bildrechte: MDR/Theo M. Lies

Die frisch gekürte Jahrgangsbeste hat schon auf einem Weingut in den USA bei New York gearbeitet und nun ihren Gesellenbrief und einen Bachelor in Weinwirtschaft erworben. Ausgebildet wurde sie am Landesweingut Kloster Pforta. Ihr nächstes Ziel: Für den Herbst in ein neues Weingut wechseln. "Ich möchte dort vor allen Dingen im Bereich Keller noch mehr Erfahrung sammeln, um dann später als Kellermeisterin tätig sein zu können", sagt die Jungwinzerin.