Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg Fliegerbombe wird am Vormittag entschärft

Auf einem Feld zwischen Zweimen und Dölkau nahe Leuna im Saalekreis ist eine Flieger-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Sprecherin des Saalkreises sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Bombe soll am Dienstagvormittag vor Ort von Experten des Kampfmittelräumdienstes entschärft werden. Die Entschärfung sei für 10:45 Uhr geplant. Auch sei die Bombe kleiner, als zuvor mitgeteilt. Sie wiege lediglich Zweieinhalb Zentner, so die Sprecherin.

Ausgehend vom Fundort wurde ein Sperrradius von 700 Metern festgelegt. Drei Straßenzüge in der Ortschaft Dölkau mussten geräumt werden. Am Vormittag gegen 10 Uhr konnte die Evakuierung der Anwohner abgeschlossen werden. Für die Dauer der Entschärfung könnten die Menschen im Feuerwehrhaus Zöschen, in der Alpinestraße 1 in 06254 Leuna unterkommen, so der Landkreis.