Auf Spielplatz in Zeitz Hund beißt Fünfjährigem ins Gesicht

Ein Hund hat einen Fünfährigen auf einem Spielplatz in Zeitz ins Gesicht gebissen. Das hat die Polizei in Halle am Montag mitgeteilt. Demnach ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend. Mehrere Kinder seien zu dieser Zeit mit ihren Eltern auf dem Spielplatz gewesen. Einige Kinder hätten mit dem Hund gespielt, als das Tier den Jungen biss.