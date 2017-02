Halle Auf den Spuren von Georg Friedrich Händel

In Halle wird am Donnerstag Georg Friedrich Händel geehrt. Dazu finden mehrere Sängertreffen statt. So werden sich am späten Nachmittag mehrere Chöre vor dem Händel-Denkmal am Marktplatz versammeln, um ein Geburtstagsständchen zu singen.

Anlass ist der Geburtstag des in Halle geborenen Komponisten Georg Friedrich Händel, der dem früher gängigen julianischen Kalender zufolge heute vor 332 Jahren in der Saalestadt geboren wurde. In Deutschland gilt heutzutage der gregorianische Kalender, nach dem Händel am 5. März Geburtstag hat.

Schon seit dem Jahr 2000 versammeln sich an Händels Geburtstag am 23. Februar Hunderte Sänger aus verschiedenen Ländern, um Händels weltberühmtes Oratorium "Messiah" zu singen. Im vergangenen Jahr nahmen daran nach Angaben des Fördervereins Happy Birthday Händel 420 Sängerinnen und Sänger aus 13 Nationen teil.

Internationaler Chor mit Hunderten Sängern

Der "Messiah-Chor" wird im Anschluss an das Singen auf dem Marktplatz gegen 18 Uhr in der Händel-Halle zusammenkommen, um für das Konzert am kommenden Sonnabend zu proben. Der Chor singt unter der Leitung des irischen Dirigenten Proinnsias Ó Duinn. Zusätzlich finden rund um den 332. Geburtstag Händels Freitag und Sonnabend weitere musikalische Veranstaltungen statt.

Die Sängertreffs und Konzerte sind das Eine, eine Sonderausstellung im Händel-Haus das Andere: Sie wird am Donnerstag eröffnet und setzt sich mit dem Wirken Händels auseinander.

"In postfaktisches Wespennest gestochen"

Clemens Birnbaum ist Direktor der Stiftung Händel-Haus. Bildrechte: MDR, Maren Beddies Die Ausstellung trägt den Namen "Echt oder Fake? Bei uns ist alles original" und beschäftigt sich mit Originalkunstwerken und Kopien. Die seien oft nicht leicht voneinander zu unterscheiden, hieß es dazu vorab. Der Direktor der Händel-Stiftung, Clemens Birnbaum, sagte dem MDR, man habe mit der Ausstellung offenbar in ein "postfaktisches Wespennest" gestochen. Das freue ihn. Als die Ausstellung entstanden ist, seien Fake News noch kein großes Thema gewesen. Nun aber sei das Thema hochaktuell.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Frage, wie viel Original im Händel-Haus in Halle steckt. "Bei uns ist alles original", heißt es von Seiten des Händel-Hauses. Doch klar ist auch: Die Grenzen zwischen Original und Fälschung sind fließend. Genau darauf soll die Ausstellung aufmerksam machen. Was unterscheidet ein Original von einer Kopie? Wann hört ein Original auf, original zu sein? Es sind Fragen wie diese, die die Schau "Echt oder Fake?" beantworten soll.

Die Händel-Festspiele finden in diesem Jahr vom 26. Mai bis 11. Juni statt. Das Bild entstand im vergangenen Jahr. Bildrechte: MDR / G. Conrad Besucher der Ausstellung haben unter anderem die Gelegenheit, bei einem "Fälschungs-Quiz" ihr Händel-Wissen unter Beweis zu stellen. Auch kann ein eigenes Musikstück komponiert werden.



Die Schau ist Vorläufer der Händel-Festspiele, die in diesem Jahr vom 26. Mai bis 11. Juni stattfinden und unter dem Motto "Original? – Fälschung?" stehen. Nach Veranstalter-Angaben kamen vergangenes Jahr rund 49.000 Besucher zu den Festspielen.

"Echt oder Fake? Bei uns ist alles original" Die Sonderausstellung "Echt oder Fake" im Händel-Haus in der Großen Nikolaistraße in Halle ist vom 24. Februar 2017 bis 10. Januar 2018 geöffnet. Von April bis Oktober kann die Ausstellung täglich außer montags zwischen 10 Uhr und 18 Uhr besichtigt werden, von November bis März von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Georg Friedrich Händel wurde am 23. Februar 1685 in Halle geboren. Er hätte dieser Tage seinen 332. Geburtstag gefeiert. Der in Halle geborene Komponist erlangte mit seinen Opern und Oratorien Weltruhm. Nach Angaben der Stiftung Händel-Haus hat er mehr als 600 Werke aller Genres hinterlassen.

Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte Händel jedoch in Großbritannien. Er gilt als der erste Künstler, dem Zeit seines Lebens ein Denkmal gesetzt wurde. Georg Friedrich Händel starb im April 1759 in London. Im Jahr 1922 gab es in Halle die ersten Händel-Festspiele, die seit 1952 jährlich stattfinden. Ziel der Festspiele ist, Händels vielfältige Kompositionen wiederzubeleben.