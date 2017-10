Ermittlungen in Halle Gefälschte Papiere für Autoverkauf in die Ukraine

Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt gegen drei Mitarbeiterinnen in KFZ-Zulassungsstellen wegen Bestechlichkeit. Sie sollen Autos, die für den Verkauf in die Ukraine bestimmt waren, auf dem Papier "verjüngt" haben. In der Ukraine werden ältere Autos stärker besteuert. Je jünger das Auto, desto niedriger der Einfuhrzoll. Eine der Frauen arbeitet den Angaben nach in der KFZ-Zulassungsstelle in Halle, die anderen beiden in der KFZ-Zulassungsstelle in Köthen.