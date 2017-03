Vier Bürgermeister und ein Landrat machen am Geiseltalsee künftig gemeinsame Sache: Mücheln, Braunsbedra, Bad Lauchstädt, Merseburg und der Saalekreis haben heute einen Kooperationsvertrag geschlossen, um den Tourismus am See in Schwung zu bringen. Wichtigste Punkte: Zwei Hotels sollen gebaut und die Infrastruktur verbessert werden.

Landrat Frank Bannert (Mitte) am Donnerstag mit den Bürgermeistern von Merseburg, Bad Lauchstädt, Braunsbedra und Mücheln. Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu

In Mücheln und Braunsbedra soll je ein Hotel am Yachthafen entstehen. Momentan würden bereits Machbarkeitsstudien erstellt, um künftigen Investoren die Arbeit zu erleichtern. 100 Betten pro Haus könnte es geben. Auch die Verkehrs-Infrastruktur möchte der neue "Verbund GeiseltalSee" verbessern. Darunter verstehen die Beteiligten, dass ein Gast in der Tourismusregion keine Grenzen bemerken soll.



"Natürlich sieht man die Ortseingangsschilder, aber man darf es an der Qualität der Infrastruktur nicht merken", so Steffen Schmitz. Die Radwege sollen besser verbunden werden und auch eine neue Beschilderung für Rad- und Gehwege stehe an. Das gelte auch für die Autobahnen, so dass das Geiseltal von Touristen überhaupt gefunden werden könne.