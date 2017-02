Beschwerdeanrufe von Anwohnern Warum es in Halle stinkt

Mittlerweile ist auch klar, wo die Gerüche herkommen: aus einer Abfallbehandlungsanlage in Delitz am Berge in Bad Lauchstädt. Dort hat es in den vergangenen Tagen eine Havarie gegeben. Das Landesverwaltungsamt habe jetzt Auflagen erteilt, so Küpperbusch. Das betroffene Material, das den Geruch absondere, müsse jetzt geschlossen gelagert werden. Es bestehe keine Gesundheitsgefahr. Das hätten Kontrollen des Landesverwaltungsamtes ergeben. "Die Gerüche sollten sich in den nächsten Tagen von selbst verflüchtigen", verspricht Küpperbusch. Weitere Quellen für den Gestank konnten nicht entdeckt werden. "Wir haben unsere Biogasanlagen überprüft und dort nichts entdeckt", so Küpperbusch.