Unbekannte haben einen Lieferwagen in einem Schwimmbecken des halleschen Freibads Nordbad versenkt. Ein Polizeisprecher sagte dem MDR, der Wagen sei in der Nacht von Freitag zu Sonnabend gestohlen worden.

Der Wagen durchbrach ein Tor und rollte dann in das Becken. Bildrechte: MDR/Claus-Michael Peters

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei durchbrach der Kleintransporter ein zweiflügliges Tor zum Freigelände des Bades und rollte dann in das Becken. Beim Eintreffen der Polizei war der Wagen unverschlossen und der Zündschlüssel steckte. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Fahrzeug musste mit Kran und Abschleppwagen aus dem gefrorenen Wasser gezogen werden.



Spaziergänger hatten am Samstagmorgen gegen 9 Uhr das Fahrzeug entdeckt und die Polizei informiert. Um Hinweise auf die Täter zu finden, hat die Spurensicherung den Wagen untersucht. Die Ermittlungen dauern an.