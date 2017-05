Frische Tomaten, Schnittlauch aus dem eigenen Garten und Fleisch aus der Region – die Kinder in Riestedt haben das, wovon viele andere nur träumen können. Ein Mittagessen kostet für die etwa 200 Kindergarten- und Schulkinder 2,40 Euro, die Zutaten sind immer frisch und neben dem Hauptgericht können sie sich auch an Salaten satt essen. Hamburger gibt es nie.

Der Geschäftsführer von Kita und Grundschule, Denis Vogler, ist entsprechend stolz. Das Geheimnis sei das besondere Konzept, erklärte er MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben hier die Schulspeisung direkt vor Ort. Es müssen also keine längeren Wege in Anspruch genommen werden." Außerdem hätte man gute Preise verhandeln können und Kooperationen mit verschiedenen Händlern geschlossen. So haben die Kinder jeden Tag die Wahl zwischen zwei selbstgekochten Essen. Heute bereiten die Frauen in der hauseigenen Küche Nudeln mit Jägerschnitzel zu. Außerdem gibt es einen vegetarischen Gemüseteller mit Soße. Die meisten Kinder haben sich natürlich für die Nudeln entschieden und essen mit großem Appetit. Für einige Eltern sind die günstigen 2,40 Euro aber zu viel, gerade, wenn sie mehrere Kinder haben. Geschäftsführer Denis Vogler meint: "Schöner wäre es natürlich, wenn man vom Staat ein bisschen Unterstützung bekäme."

Die Kinder in Riestedt lassen es sich schmecken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Essen zu kochen sei keine Kunst. "Aber die Nebenkosten, was Betriebskosten, Personalkosten und Ämter und Behörden anbetrifft, das ist eigentlich das, was den Preis so in die Höhe treibt", so Denis Vogler. Das wichtigste sei trotzdem, dass die Kinder gesundes Essen bekommen. Und dafür helfen sie auch mit: Die Kräuter, die im Schulgarten wachsen, landen auch auf ihren Tellern.