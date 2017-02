Nach dem Fund eines Toten im halleschen Stadtteil Trotha sucht die Polizei Zeugen. Er war am Freitag tot in seiner Wohnung gefunden worden. Es handelt sich laut Polizeidirektion Süd um den 42 Jahre alten Konstantin M., der "Kostja" genannt wurde. Der deutsche Staatsbürger habe ursprünglich aus Kasachstan gestammt. Er habe allein in seiner Wohnung in der Saturnstraße gelebt, aber fast täglich Kontakt zu seiner Familie gehabt.



Die Obduktion von Konstantin M. habe ergeben, dass er eines gewaltsamen Todes starb. Weitere Details könnten nicht genannt werden. Der Tote habe zuletzt wohl regelmäßig Alkohol getrunken – auch am Donnerstag, bevor er ums Leben kam.