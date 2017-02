Ringen um Deichbau Halle-Neustadt frühestens 2019 sicher vor Hochwasser

Der neue Deich am Gimritzer Damm in Halle wird frühestens Mitte 2019 fertig. Das hat die Stadt mitgeteilt. Demnach wurden für den Neubau vier Varianten untersucht. Favorisiert wird im Moment der Bau einer Hochwasserschutzwand entlang des alten Deiches. Der Vorteil dieser Variante sei, dass es keine Einschränkungen des Überflutungsraumes gebe. Das hatten Bürgerinitiativen befürchtet. Der Nachteil sei allerdings, dass sämtliche Bäume zur Saale hin gefällt werden müssten. Derzeit werden deswegen die naturschutzrechtlichen Untersuchungen und Gutachten geprüft. Ein Ergebnis wird in zwei bis drei Wochen erwartet.