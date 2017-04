Selfies auf Bahn-Gleisen Polizei warnt vor gefährlichem Trend

Drei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren haben für Selfies am Hauptbahnhof in Halle in den Bahngleisen posiert – und mussten von der Polizei aus der Gefahrenzone gebracht werden. Später beobachteten die Beamten einen 20-Jährigen, der in Merseburg ins Gleisbett kletterte und sich selbst fotografierte.

Die Kinder wurden nach Angaben der Bundespolizei verwarnt, in Gewahrsam genommen und später den Erziehungsberechtigten übergeben. Den Mann in Merseburg wurde wegen des unerlaubten Aufenthaltes in den Gleisen angezeigt. Ihn erwartet ein Verwarn- oder sogar Bußgeld.

Gefährlicher Trend: Das unerlaubte Betreten von Gleisen (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO Nach Angaben der Bahn können Gleis-Selfies auch ein juristisches Nachspiel haben. Das unerlaubte Betreten von Bahn- und Gleisanlagen kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro belegt werden. Bei einer konkreten Gefährdung des Eisenbahnbetriebs könne so eine Aktion auch als Straftat mit einer Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren geahndet werden.



Immer wieder warnen Polizei und Deutsche Bahn vor der enormen Lebensgefahr bei solchen Aktionen. Vor allem junge Mädchen würden sich für Fotos auf Gleise begeben. Oft werde dabei aber die Gefahr durch einen heranfahrenden Zug unterschätzt.

Ein Zug, der mit 160 Kilometern in der Stunde fährt, lege eine Strecke von 100 Metern in nur 2,25 Sekunden zurück. "Deshalb hört man ihn selbst bei Windstille zu spät", so die Polizei. Auch der Zugfahrplan gebe keine Sicherheit, ob die Gleise frei seien. Viele Sonder- und Güterzüge seien nicht in den Fahrplänen eingetragen.