Der 20-jährige Perling gewann in der Puppenrettungsstaffel über vier Mal 25 Meter Gold – in Weltrekordzeit von 1:04,04 Minuten. Außerdem holte sich Perling Silber über die 50 Meter Retten einer Puppe. Er musste sich nur seinem Teamkollegen Danny Wieck geschlagen geben, der für Deutschland Gold holte.

Allen Grund zur Freude hatte auch Jessica Luster. Die Hallenserin gewann in der Gurtretterstaffel ebenfalls Gold. "Wir sind alle total glücklich, die Medaille bei den World Games war das große Ziel", sagte Luster. Zuvor hatte die hallesche Schwimmerin bereits Bronze in der Puppenstaffel gewonnen. In dem Team ist auch die 19-jährige Annalena Geyer aus Eisenach mitgeschwommen. Sie startete ebenfalls für den DLRG Halle-Saalekreis.

Bei den World Games treten internationale Athleten in nicht-olympischen Sportarten an. Dazu gehört neben Rettungsschwimmen unter anderem auch Paartanzen, Bowling und Bogenschießen. Die Spiele finden alle vier Jahre statt. Vom 20. bis zum 30. Juli 2017 werden die Wettkämpfe im polnischen Wroclaw (ehemals Breslau) in Polen ausgetragen. Dort treten rund 3.500 Athleten aus aller Welt in 31 Sportarten an.