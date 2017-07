Antike Göttinnen in Halle Graffiti gegen Graffiti

Nie mehr Langeweile im Stau an Halles berühmter "Arschlochampel", an der die Rotphasen besonders lange zu dauern scheinen: Wer an der Abfahrt von der Hochstraße zum Franckeplatz warten muss, kann nun antike Göttinnen bewundern. Die Graffiti-Künstler Michael Gensen und Enrico Markendorf gestalten eine Fläche von 90 Metern Breite im Auftrag der Stadt Halle. Die Stadt erhofft sich damit, illegales Sprayen zu unterbinden.