Ganz legal Jugendliche besprühen Landesverwaltungsamt

Sprühdose aussuchen, kräftig schütteln, Atemmaske aufsetzen und dann geht es los: Die Acht- und Neuntklässler aus Bernburg, Nachterstedt und Wittenberg durften am Dienstag, was sonst nur Kopfschütteln auslöst. Sie sprayten ihre selbstgestalteten Graffiti an die Garagentore des Landesverwaltungsamts in Halle.

50 Entwürfe hatten Klassen aus ganz Sachsen-Anhalt an das Landesverwaltungsamt geschickt. Die Schüler sollten sich mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen. Die drei Gewinner des dritten Graffiti-Workshops durften dann die amtseigenen Garagentore in der Dessauer Straße verschönern. Anlass war der Weltumwelttag am 5. Juni.

"Ich finde es gut, weil man es legal macht"

Der Graffiti- und Airbrush-Künstler Marok leitete den Workshop. Bildrechte: MDR/Anja Walczak Flächen füllen, Ränder ziehen, noch einmal einen Blick auf den Entwurf richten. Die Schüler waren begeistert, einmal nicht im Klassenzimmer zu sitzen. Zwei Schülerinnen aus Wittenberg sprayten eine Glühbirne, darunter eine Welt und darüber ein Regenbogen an eine Wand. "Und in der Glühbirne sind Windräder, Solaranlagen, halt alles, was für die Umwelt gut ist", erzählte eine Schülerin. Ihre Freundin ergänzte: "Ich finde es gut, weil man es legal macht. Wenn es illegal ist, ist es wieder eine andere Geschichte."

Der Graffiti- und Airbrush-Künstler Marok leitete die Schüler bei ihrem Tag am Landesverwaltungsamt an. Die Arbeiten von Marok, der eigentlich Marko Engelmann, heißt, hängen unter anderem in den Studios von Musikern wie Samy Deluxe oder Sido. Mit seiner Hilfe sind nun auch die letzten Garagentore in der Dessauer Straße mit Regenbogen, Weltkugel und dem Motto des Wettbewerbs "Prima Klima" bunt verziert. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs "Prima Klima" taucht jetzt auch an den Garagen auf. Alle eingereichten Entwürfe sollen auch in einer Ausstellung präsentiert werden. Bildrechte: Cornelia Müller

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | Studio Halle | 06.06.2017 | 16:30 Uhr

MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 06.06.2017 | 19:00 Uhr