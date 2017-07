Behinderungen nach Feuer Grasbrand sorgt für Vollsperrung der A9

Autofahrer auf der A9 brauchen wegen eines Feuers nach wie vor Geduld. Die Autobahn musste am späten Sonntagnachmittag bei Großkugel in beiden Richtungen gesperrt werden. Neben der Fahrbahn stand Gras in Flammen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, hatte zunächst ein Getreidefeld gebrannt.