Nach Polizeiangaben war der Brief am Mittwochmorgen beim Gericht angekommen. Als ein Mitarbeiter die Post öffnete, habe sich das Pulver im Raum verteilt. Vier Menschen, die mit der Substanz in Berührung kamen, wurden vorsorglich in einem abgeschlossenen Raum isoliert.

Ebenfalls am Mittwoch waren verdächtige Briefe mit weißem Pulver in Erfurt und Gera in Thüringen, in Chemnitz in Sachsen, im bayerischen Coburg und in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern eingegangen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, ist noch unklar. Hinweise darauf gibt es nach Angaben einer Sprecherin des Bundeskriminalamts bislang noch nicht.