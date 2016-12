Bad Lauchstädt Historische Kuranlagen bekommen modernen Neubau

Die Erneuerung der Historischen Kuranlagen von Bad Lauchstädt geht in eine weitere Phase. Ministerpräsident Reiner Haseloff hat am Donnerstag den Grundstein für ein neues Foyer gelegt. Es verbindet künftig das ehemalige Badehaus mit dem Kursaalgebäude und dient somit als Durchgang.

Zur Foyer-Grundsteinlegung betonierte Ministerpräsident Haseloff eine Kupferhülse ins Fundament ein. Darin befindet sich unter anderem eine Tageszeitung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Insgesamt kommen die Sanierungsarbeiten in den historischen Anlagen voran. Das neue Foyer soll im nächsten Jahr eröffnet werden. Nach Angaben von Geschäftsführer René Schmidt läuft auch bei den anderen Arbeiten alles nach Plan. Das Theater solle 2017 zu den Händel-Festspielen wieder öffnen. Die Spielstätte unweit der Festivalstadt Halle gehört traditionell zu den Aufführungsorten.



In Bad Lauchstädt können zudem noch weitere Bauarbeiten in Angriff genommen werden. Landesverwaltungsamtschef Thomas Pleye überreichte am Donnerstag einen Scheck über 800.000 Euro für die Stadtsanierung. Bürgermeister Christian Runkel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er sei froh über die Unterstützung vom Land. Die Stadt brauche eine Menge Geld für den Denkmalschutz.