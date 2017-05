Halles größtes Festival Händel-Festspiele 2017 sind eröffnet

Vom 26. Mai bis 11. Juni kommt man in Halle an einem Mann nicht vorbei – nicht etwa an Martin Luther, sondern Georg-Friedrich Händel. Am Freitag war der Marktplatz von den Klängen seiner Musik erfüllt, denn am Nachmittag wurden die Händel-Festspiele mit einer Feierstunde eröffnet. Wo, wenn nicht am Händel-Denkmal – und in Kooperation mit dem gleichzeitig stattfindenden "Kirchentag auf dem Weg". Zahlreiche Besucher wollten sich die Eröffnung unter anderem unter Mitwirkung des Stadtsingechores, des Kammerorchesters der Martin-Luther-Universität und der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle nicht entgehen lassen. Die musikalische Leitung hatte Clemens Flämig.

Thematischer Schwerpunkt: "Original? – Fälschung?“

Viele Veranstaltungen und Konzerte sind bei den Händelfestspiele kostenfrei. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mehr als 100 Veranstaltungen sind geplant, fast die Hälfte von ihnen kostenfrei – so auch die Feierstunde und die anschließende Orgelnacht. Die Veranstaltungen finden an den unterschiedlichsten Orten statt, neben Theatern, Händels Geburtshaus und den Franckeschen Stiftungen auch im Botanischen Garten. Der thematische Schwerpunkt heißt in diesem Jahr: "Original? – Fälschung?" in Anspielung auf Variationen von Händels Musik. Gleichzeitig werden Fragen wie die zum Urheberrecht aufgegriffen. Damit hat sich schon Händel auseinandersetzen müssen – von ihm wurde unerlaubt kopiert, doch auch er übernahm Kompositionen von anderen.

An den Händelfestspielen nicht sparen

Punkt 16 Uhr werden auf dem Marktplatz in Halle die Händelfestspiele eröffnet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch Sachsen-Anhalts Staatssekretär für Kultur, Gunnar Schellenberger, war am Eröffnungstag nach Halle gekommen. Er betonte, dass das Land zu den Händelfestspielen stünde und am Zuschuss von 511.000 Euro nicht sparen werde. Schließlich solle die Marke "Musikland Sachsen-Anhalt" weiter ausgebaut werden.



Gefragt, wie es um den Zuschuss für Halles spargeplagte Theater, Oper- und Orchester GmbH stünde, sagte er MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Verträge mit kleinen marginalen Änderungen – die sind aber eher inhaltlicher Art und ich denke nicht finanzieller Art – dass wir da einen guten Ausblick für die nächste Spielzeit, also die nächsten fünf Jahre, geben können."

Wir als Land stehen zu unseren Aufgaben, so wie wir sie jetzt festgeschrieben haben. Und das ist das, was wir auch für die nächsten fünf Jahre fortschreiben wollen. Gunnar Schellenberger, Staatssekretär für Kultur

Tickets für Veranstaltungen und Konzerte

Der Veranstalter teilte mit, dass noch für zahlreiche Veranstaltungen und Konzerte Tickets zu erwerben sind. So sind auch für die beiden Open-Air-Veranstaltungen "Bridges to Classics" am 10. Juni und für das Abschlusskonzert am 11. Juni in der Galgenbergschlucht ebenfalls noch Tickets verfügbar. Bei "Bridges to Classics" steht Eric Bazilian auf der Bühne, der Frontmann der US-Rockband "The Hooters", die einst mit "Johnny B." Weltruhm erlangten.

Das Gästebüro der Händel-Festspiele, im Händel-Haus, ist vom 24. Mai bis 11. Juni täglich 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dort können unter anderem auch Tickets erworben werden. Für einige Veranstaltungen gäbe es auch günstige Studententickets, teilte das Händel-Haus mit.

Händel und die Festspiele Georg Friedrich Händel wurde am 23. Februar 1685 in

Halle geboren und starb am 14. April 1759 in London, wo er den größten Teil seines Lebens verbrachte. Er hat nach Angaben der Stiftung Händel-Haus mehr als 600 Werke aller Genres hinterlassen. 1922 gab es in Halle die ersten Händel-Festspiele, seit 1952 werden sie jährlich veranstaltet. Ziel ist es, Händels vielfältige Kompositionen wiederzubeleben.

