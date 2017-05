Hängebrücke an der Rappbodetalsperre Ein Weltrekord im Harz

"Es ist schon ein Gefühl der Erlösung, es hat so lang gedauert", erzählt Maik Berke. "Meine größte Hoffnung ist, dass die Leute mit einem Lächeln auf den Lippen von der Brücke gehen." Denn nicht jeder kann von sich behaupten, über die weltweit längste Seilhängebrücke gelaufen zu sein. Zurzeit steht die längste Fußgängerhängebrücke im russischen Sotschi. Auch im Hundsrück, in Tirol in Österreich oder in Norwegen sind solche Konstruktionen geplant und sehr beliebt. Maik Berke will die genaue Länge seiner Brücke noch nicht verraten. "Es ist die längste Seilhängebrücke dieser Art und wir hoffen natürlich auf den Rekord. Bei uns zählt die einmalige, ununterbrochene Länge." Der 38-Jährige erklärt: "Es ist wie beim Wolkenkratzerbau. Wir wissen, dass es viele andere Projekte gibt und wollen nicht, dass sich die anderen mit ihrer Planung darauf einstellen können." Die genaue Länge wird bei der offiziellen Eröffnung am Sonntag bekannt gegeben und vielleicht winkt ja sogar ein Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde.