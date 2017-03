Mit einer neuen Bonuskarte können Kunden beim Einkaufen in der Saalestadt von Rabatten profitieren.

Mit einer neuen Bonuskarte können Kunden beim Einkaufen in der Saalestadt von Rabatten profitieren. Bildrechte: dpa

Bonussystem Hallecard soll Händlern neue Kunden bringen

Die Stadt Halle will mit einem neuen Bonussystem Kunden in lokale Geschäfte locken. Beim Einkauf wird die Karte abgescannt und so ein Rabatt gewährt. Ab kommender Woche ist die sogenannte Hallecard erhältlich.