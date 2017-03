Urteil Stadt Halle muss für Museum Moritzburg zahlen

Die Stadt Halle hat einen Rechtsstreit mit dem Land Sachsen-Anhalt verloren und muss mehr als eine halbe Million Euro für das Landeskunstmuseum Moritzburg nachzahlen. Das hat das Verwaltungsgericht in Halle am Mittwoch entschieden. Die Stadt hatte sich 2004 verpflichtet, jährlich 130.000 Euro für das Museum bereitzustellen. Im Jahr 2010 wurde der Vertrag erneuert.

2012 stoppte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand die Zahlungen. Nach seiner Auffassung sei im Vertrag geregelt, dass die Stadt nur zahlen müsse, wenn sie finanziell dazu in der Lage sei. Die schlechte wirtschaftliche Situation der Stadt hätte eine solche "freiwillige" Leistung aber nicht zugelassen. Zudem bemängelte der Oberbürgermeister angebliche formale Fehler des Vertrags, wie etwa ein fehlendes Dienstsiegel.

Was sind "Freiwillige Verwaltungsaufgaben"? Kommunen kümmern sich eigenverantwortlich um eine Vielzahl von Aufgabenbereichen. Dabei wird zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben unterschieden. Zu den Pflichtaufgaben, die Kommunen erfüllen müssen, gehören unter anderem der Betrieb von Schulen, Kindergärten und Friedhöfen sowie Wasser- und Energieversorgung oder auch die Abwasserbeseitigung. Bei den den freiwilligen Aufgaben können Kommunen entscheiden, ob und in welcher Form sie bestimmte Dinge organisieren. Dazu gehören etwa Märkte oder der öffentliche Personennahverkehr. Im kulturellen Bereich zählen Bibliotheken, Museen und Theater, aber auch Sportstätten zu den Angeboten, die eine Kommune betreiben kann, aber nicht muss.

2016 hatte der Stadtrat entschieden, die Zahlung an das Museum wieder im Haushalt einzuplanen. Viele Stadträte wollen, dass sich Halle stärker zur Moritzburg bekennt, auch wenn die Kultureinrichtung 1996 an das Land übertragen wurde. Seit 2014 wird das Museum von der Stiftung "Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt" verwaltet. Die Stiftung kompensierte die fehlenden Zahlungen Halles bislang mit eigenen Rücklagen. Doch die sind dem Vernehmen nach mittlerweile aufgebraucht.