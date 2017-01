Kita "Lebensbaum" in der Fischer-von-Erlach-Straße Bildrechte: MDR/Fabian Brenner

Für Elternsprecherin Franziska Seifert ist das ein wichtiges Zeichen. Sie sagte dem MDR am Freitag: "Die Elternschaft hängt fest zusammen. Wir möchten den Kindergarten so erhalten wie er ist und soweit es uns möglich ist, die Kinder in ihrem gewohnten Umfeld belassen." Daher freue sie sich über die Entscheidung der Stadt – auch für die Erzieher, die die Kinder immer mit Herzblut betreut hätten.



Den Kindergarten vor Ort weiterführen zu können, habe für die Eltern Priorität. Vor allem nach einer Versammlung am Mittwochabend, auf der nur die Schließung in Aussicht gestellt war. "Wir wollen auf keinen Fall, dass der Kita die Betriebserlaubnis entzogen und sie geschlossen wird und unsere Kinder auf andere Einrichtungen der Stadt verteilt werden", ergänzt Seifert.