Die 29-Jährige arbeitet seit zwei Jahren an ihrer Doktorarbeit. Sie ist die letzte Doktorandin der Ingenieurswissenschaften an der Uni Halle, denn die Landesregierung hatte bereits 2004 über die Schließung entschieden. Ihr Equipment sei veraltet, erzählt Martha Wellner, doch sonst ist sie hoch motiviert. "Verkapselung von Flüssigkeiten ist mein Thema", sagt die Ernährungswissenschaftlerin, die selbst leidenschaftlich gern Kaffee trinkt. Die Idee zur Milchkapsel kam ihr und ihrem Doktorvater einige tausend Meter über der Erde. "Gemeinsam auf Dienstreise im Flugzeug oder auf der Konferenz, da hatten wir die kleinen Milchdöschen und die spritzen natürlich. Und das ist immer wieder ärgerlich."

Die bräunlichen Milchkapseln sind mit Kondensmilch gefüllt, die hellen mit normaler Milch. Ihre Hülle aus Zucker ist erstaunlich stabil. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Ihre Versuche sind mittlerweile so weit gereift, dass sie im Labor im halleschen Stadtteil Kröllwitz vier verschiedene Milchkapseln herstellen kann: mit Milch und Zucker, mit Milch und einem Zuckerersatzstoff, der nur 30 Prozent der Süße von Zucker hat – und beide Varianten jeweils auch mit Kondensmilch. Ihr Doktorvater ist von den Kapseln begeistert und gönnt sich immer wieder eine im Kaffee – oder auch pur. Er möchte jetzt, dass Martha Wellner die Form der Milchkapseln ändert. Quadratisch sollen sie sein, denn dann passt mehr Milch hinein.



"Der nächste Schritt wäre selbstverständlich ein Produkt vollkommen ohne Süße zu haben", sagt Professor Joachim Ulrich. "Das heißt, wir suchen einen anderen Stoff, den man als Ersatz für das nehmen kann, was wir im Moment zum Verkapseln nehmen." In einem Jahr will Martha Wellner ihre Doktorarbeit abgeschlossen haben. Ein Patent haben sie und ihr Doktorvater bereits angemeldet. Ob es auch erteilt wird, wissen sie allerdings nicht. Das zieht sich über mehrere Jahre hin. Es wäre ein Erfolg, sollten die Milchkapseln irgendwann von Halle aus die Welt erobern – entwickelt von der letzte Doktorandin, die am Zentrum für Ingenieurswissenschaften forschen durfte.