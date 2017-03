Krisengipfel in Sangerhausen Einigung steht kurz bevor

Im Streit um den Industriepark Mitteldeutschland in Sangerhausen steht ein Kompromiss offenbar kurz bevor. Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, nun müssten noch einige "Hausaufgaben" erledigt werden. "Wir sind auf der Zielgeraden. Das letzte Stück des Wegs müssen jetzt vor allem die Stadt und der BUND miteinander schaffen", so Dalbert weiter.

Bei dem rund dreistündigen Treffen am Freitagabend sind demnach konkrete Maßnahmen vereinbart worden. So sei festgehalten worden, lediglich zwei der geplanten drei Bauabschnitte zuzulassen. Die Pläne des niederländischen Investors Charlottes Garden sehen vor, neben dem Bau von Gewächshäusern auch eine Art Freizeitpark zu errichten. Damit, so Dalbert, habe der BUND vor dem Hintergrund nötiger Hamsterumsiedlungen "nachvollziehbar" Probleme. "Jetzt soll im Gespräche mit dem Investor darauf hingewirkt werden, auf diesen Bauabschnitt zu verzichten", erklärte die Ministerin weiter.