Hauptbahnhof Halle Führung über Millionen-Baustelle

Die Führung beginnt und endet mit einer orangefarbenen Weste. Bereits zehn Minuten vor 10 Uhr drängen sich am Sonnabend so viele Menschen im Baustellen-Infopunkt des halleschen Hauptbahnhofs, dass eine Bahnmitarbeiterin schon jetzt jedem eine orangefarbene Weste in die Hand drückt. Die erste Gruppe führt Thomas Lukowiak. Er arbeitet seit Beginn der Bauarbeiten 2014 als Projektingenieur am sogenannten Knoten Halle.

Thomas Lukowiak nennt stolz die Fakten: 90 Kilometer Gleise und 330 Weichen werden insgesamt verlegt, Oberleitungen und Signaltechnik erneuert. Der Bahnknoten Halle wird komplett umgebaut. "Die Kosten?", will ein Hallenser kurz und knapp wissen. "Eine dreiviertel Milliarde Euro", antwortet der Projektingenieur. Schließlich würden auch neun Brücken neu gebaut, alles im Rahmen des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit . Die knapp 15 Menschen mit orangefarbener Weste schlängeln sich an Reisenden vorbei, die von den Bahnsteigen strömen. Es geht durch eine sonst verschlossene Tür, ein wunderbares Jugendstil-Treppenhaus hinauf. Dann durch eine weitere Tür – und die Gruppe staunt. Vor ihr liegen die ehemaligen Bahnsteige der östlichen Hälfte des Bahnhofs. Momentan ist alles aufgewühlt. Viele zücken ihren Fotoapparat, eine Rentnerin ihr Smartphone und sie alle fotografieren durch den Bauzaun.

An diesem Bahnsteig soll Ende November 2017 der erste Zug halten. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

"Wo Sie jetzt stehen, soll am Ende des Jahres der erste ICE halten", sagt Thomas Lukowiak. Der Rohbau solle bis Juli fertig sein und am 27. November der erste Zug wieder halten. Ungläubige Blicke. Denn noch sind nur Stahlstreben, Gerüste und Beton zu sehen. Bloß das Dach ist noch dasselbe – es ist denkmalgeschützt. Deshalb müssen die Fahrgäste auf den dann bis zu 420 Meter langen Bahnsteigen auch immer mal im Regen stehen. Wetterschutzhäuser sind geplant, aber das Dach der Halle bleibt, wie es ist.



"Sehen Sie, bei Gleis zwölf und dreizehn ist die Decke schon betoniert, das haben wir gestern gemacht", zeigt der Projektingenieur. Der Fußgängertunnel ist tatsächlich schon in Ansätzen zu erkennen. "Das Herzstück unserer Baustelle", nennt ihn Thomas Lukowiak. Doch einen jungen Mann interessiert etwas anderes: "Die Bombe, wo wurde die gefunden?" Thomas Lukowiak hat mit der Frage gerechnet. "Da gehen wir jetzt hin, also in die Nähe", sagt er.