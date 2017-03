Am Sonnabend findet der 1. Tag der offenen Baustelle im Hauptbahnhof Halle statt. Seit Monaten stehen für die Reisenden nur die Hälfte der Gleise zur Verfügung, da die Osthalle des Bahnhofs gesperrt ist. Nun ist ein Blick hinter die Absperrungen möglich: Von 10 bis 16 Uhr werden Interessierte kostenlos geführt, Dauer jeweils etwa 30 Minuten. Treffpunkt ist der Infopunkt am Ausgang Ernst-Kamieth-Straße.

Am Sonnabend kann man einen Blick hinter die Baustellen-Absperrung werfen. Bildrechte: MDR/Tino Wiemeier

"In diesem Zustand, wie sie jetzt aussieht, kommt man nie mehr in die Osthalle", so Frank Kniestedt von der Deutschen Bahn. Er ist für die Kommunikation des Großprojekts zuständig und erzählt begeistert: "Und dann kann man sagen: Hier waren wir mal drin, als das Hallendach noch schwebte, als die Stützen noch gar keine Auflagefläche hatten und als hier alles noch im Bau war."



Ab Dezember sollen in der Osthalle die Züge wieder rollen. 2018 werden dann die Bahnsteige der Westhalle erneuert. Alle Bahnsteige müssen auf etwa 400 Meter verlängert werden. Dann können künftig in Halle zwei komplette ICE-Wagenreihen halten. Der Umbau des Zugknotens kostet etwa 750 Millionen Euro.