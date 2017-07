Die Strategie wird ganz offen von Kubitschek und von Vertretern von "Ein Prozent" und der Identitären erklärt. Es geht darum, Zentren zu schaffen, die fest in der Hand rechter Akteure sind, in denen sie frei schalten und walten können, in denen sie Nachwuchs rekrutieren und ausbilden können und in denen sie eigene Veranstaltungen durchführen können. Genau das schreiben sie auch ganz offen und das beeinflusst die Stimmung in einer Stadt. Das Haus befindet sich hier direkt neben dem Uni-Campus.