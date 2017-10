Polizist umgefahren Tatverdächtige aus Mansfeld-Südharz ermittelt

Zwei Wochen nachdem in Hettstedt ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle von einem Motorrad umgefahren und dabei schwer verletzt wurde, sind zwei Verdächtige ermittelt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Verdächtigen sind 20 und 34 Jahre alt und leben im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die beiden seien befragt worden, so die Polizei. Es gebe aber noch keine Aussage darüber, wer Fahrer und wer Beifahrer war. Die Ermittlungen dauerten an.

Die beiden Männer hatten am Abend des 18. Oktobers einen Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle umgefahren. Der Polizist wollte das ohne Licht fahrende Motorrad anhalten. Die zwei Männer hielten jedoch nicht an, sondern hätten Gas gegeben und den Polizisten umgefahren. Der 53-jährige Beamte wurde am Kopf verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Fahrer des Motorrades flüchteten zu Fuß und ließen das Fahrzeug, einen Sturzhelm und einen Rucksack zurück. An dem Motorrad war ein falsches Kennzeichen angebracht, außerdem war es nicht zugelassen.