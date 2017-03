Hallescher FC Innenministerium fordert Klarheit im Stadion-Mietstreit

Nach Informationen des MDR sind das 245.000 Euro inklusive Nebenkosten. Dem gegenüber stehen nach MDR-Informationen staatliche Zuschüsse von 870.000 Euro an den HFC.

Laut Stahlknecht bedeute die geringe Miete, dass die Stadt den HFC indirekt mit öffentlichen Geldern bezuschusse. Das müsse die Stadt, laut EU-Recht, in Brüssel anzeigen und sich genehmigen lassen, so Stahlknecht.

Das Problem bemängelt auch die Kommunalsaufsicht seit Jahren. Das sei der Stadtverwaltung seit zwei Jahren bekannt, so Stahlknecht.

Der Erdgas Sportpark in Halle Bildrechte: IMAGO

Beim Fußball-Drittligisten HFC sieht man die Vorwürfe ebenfalls gelassen. Sprecher Lars Töffling sagte in einer ersten Stellungnahme, der Verein habe einen gültigen Mietvertrag mit der Stadt. An den Verein sei auch noch keine Forderung herangetragen worden. Die Sache sei erst einmal eine Auseinandersetzung zwischen dem Land und der Stadt.



Das Stadion in Halle war 2011 eingeweiht worden. Eigentümerin ist die Stadt Halle. Betrieben wird die Arena von einer privaten Gesellschaft.