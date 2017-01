Der angeschlagene Fahrradhersteller Mifa will aus eigener Kraft wieder auf die Beine kommen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wurde dem Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung stattgegeben. Die Mitarbeiter wurden darüber am Donnerstagmittag auf einer Betriebsversammlung informiert. Das bedeutet, dass Mifa für drei Monate unter eine Art Schutzschirm schlüpfen und sich sanieren kann. Forderungen der Gläubiger liegen in dieser Zeit auf Eis. Löhne und Gehälter der Beschäftigten zahlt die Arbeitsagentur.