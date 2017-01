Suche nach Investor Insolvenzverwalter für Mifa-Bike bestellt

Das Amtsgericht Halle hat das reguläre Insolvenzverfahren beim Fahrradhersteller Mifa-Bike eröffnet. Insolvenzverwalter ist erneut der hallesche Rechtsanwalt Lucas Flöther. Er hatte den Fahrradhersteller aus Sangerhausen schon im Jahr 2014 aus der Insolvenz geführt. Flöther sagte, mehrere Großkunden hätten bereits signalisiert, bei Bestellungen in Vorkasse gehen zu wollen. So könne die Produktion wieder aufgenommen werden. Die Löhne der Beschäftigten sind bis Ende Februar über das Insolvenzgeld gesichert.

Die ursprünglich geplante Sanierung durch eine Insolvenz in Eigenregie war am Mittwoch gescheitert. Eigentümer Heinrich von Nathusius hatte die Zusage für einen weiteren Kredit überraschend zurückgezogen. Nathusius wehrte sich daraufhin gegen Medienberichte, wonach er als der große Verweigerer hingestellt werde. Er erklärte, der Beschluss zur Verweigerung des Darlehens an die Mifa-Bike GmbH sei vom IFA-Beirat einvernehmlich getroffen worden.