Der 18-jährige Justin Schmidt aus Halle hat es geschafft: Er ist berühmt. Zumindest bei jungen Teenagern. Und er verdient sich neben der Schule bereits ein "gutes Taschengeld" dazu, wie er selbst sagt. Ohne das Internet, genauer gesagt die sozialen Netzwerke, wäre das wohl nicht möglich gewesen.

Denn vor etwa zwei Jahren hat Justin Schmidt damit angefangen, als "Prince of Passion" Fotos und Videos von sich im Netz zu teilen. Inzwischen haben mehr als 35.000 Nutzer – oder vermutlich vor allem Nutzerinnen – Justins Youtube-Kanal abonniert. Das beliebteste Video, das etwa 120.000 Mal angesehen wurde, trägt den Titel: "Habe ich eine Freundin?" Seine jungen Fans können aufatmen: Nach eigener Aussage ist er derzeit nicht verliebt.

Erfolgreich mit perfekt inszeniertem Alltag

Bei Snapchat, Twitter und Facebook findet man den jungen Mann aus Halle selbstverständlich auch. Am erfolgreichsten ist er auf der Fotoplattform Instagram: Dort folgen dem "Prinzen" über 200.000 Nutzer. Zum Vergleich: MDR SACHSEN-ANHALT kann gerade einmal mit knapp über 14.000 Followern bei Instagram aufwarten. Wie macht Justin das?

Justin Schmidt ist weder Sänger noch Profifußballer. Im Internet präsentiert er also offenbar kein besonderes Talent, sondern einfach nur sich selbst. Beziehungsweise die mit Filtern optimierte, top gestylte Version von sich selbst. "Ich zeig mein Leben, ich zeig Veranstaltungen", sagt er MDR SACHSEN-ANHALT. Seine Follower nehme er etwa in den Backstage-Bereich eines Festival mit. Kurz: Er lasse seine Fans "einfach am Alltag teilhaben". Obwohl, gibt der 18-Jährige zu, vielleicht sein Alltag etwas ab von der Normalität sei.

Authentisch und nah dran

Justin postet Videos und Fotos von seinem Alltag auf sozialen Medien. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Vetretungsprofessorin für Medienwissenschafen an der Uni Halle, Susanne Vollberg, versucht Justins Erfolg aus wissenschaftlicher Sicht zu erklären: "Das ist sehr authentisch", beurteilt sie die Fotos und Videos vom "Prince of Passion". Er sei damit nah an den Jugendlichen dran.



Zudem ließen sich seine Videos auf dem Smartphone überall gemeinsam mit Gleichaltrigen anschauen, etwa auf dem Schulhof. "Da sind die Themen gar nicht so wichtig, die können dann eben auch alltäglich sein", sagt Vollberg. Und das sind sie. Für eines seiner Youtube-Videos hat Justin zum Beispiel gefilmt, wie er sich morgens die Zähne putzt.

Justin ist sich bewusst, dass er als Youtube-Star "Prince of Passion" eine gewisse Vorbildfunktion für seine Fans hat. "Die Jugend verlässt sich darauf, was wir sagen. Deswegen probiere ich immer, etwas Gutes oder positive Energie zu verbreiten." Bei seinen Followern kommt das wohl an: In Kommentaren unter seinen Posts stehen Komplimente und Liebeserklärungen.

Werbepartner der Franckeschen Stiftungen

Justin macht auf seinen sozialen Kanälen Werbung und verdient damit Geld. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Verschiedene Firmen lassen Justin auf seinen Social-Media-Kanälen für ihre Produkte oder Angebote werben. Die Franckeschen Stiftungen in Justins Heimatstadt haben ihn beispielsweise auf eine Ausstellung hinweisen lassen. So sollten Jugendliche gezielt angesprochen werden, sagt die Kommunikationsleiterin der Franckeschen Stiftungen, Kerstin Heldt. Denn die Jugend sei über Gedrucktes und herkömmliche Medien kaum noch zu erreichen. "Insofern ist es ganz wichtig, dass man sich der Kommunikationskanäle bedient, die die Jugendlichen auch nutzen", sagt Heldt.

Allerdings ist Justin Schmidt mittlerweile auch in den "herkömmlichen Medien" präsent: Er hat eine eigene Radioshow bei einem Privatsender. Diese dreht sich, klar, um Themen aus den sozialen Medien.

