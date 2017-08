In Halle steht ein minderjähriger Syrer vor Gericht. Er soll mit der Terrororganisation "IS" sympathisiert und sich im Internet über den Bau von Gewehren und Sprengstoffgürteln informiert haben. Außerdem soll er erklärt haben, dass er nicht nach Deutschland eingereist sei, um hier zu leben, und auch nicht, um mit einem Messer ein oder zwei Menschen zu töten. Er habe vielmehr etwas "Größeres" geplant.

Der Jugendliche, der als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland kam, wurde monatelang als Gefährder vom Staatsschutz beobachtet. In Untersuchungshaft sitzt der Angeklagte aber nicht. Der Gerichtssprecher und Vorsitzender Richter am Landgericht Halle, Wolfgang Ehm, erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, ein bloßes Informieren im Internet, ein bloßes Herunterladen von Dokumenten oder Bildern reiche nicht, um als Straftat zu gelten. Es müsse nachgewiesen werden, dass sich der Angeklagte in der Herstellung und den Umgang von Waffen hat unterweisen lassen. Das müsste jetzt nachgewiesen werden.