Wie beurteilen Sie den Verkauf der Tochterunternehmen?

Der Verkauf zeigt ja, das Geld erforderlich war. Und das hätte man sich auch an der Börse beschaffen können.

Hier stehen aber die Interessen des Hauptaktionärs Charlie Investors gegen die Interessen der übrigen Aktionäre. Der will die Unternehmen natürlich möglichst billig erwerben. Wenn die Halloren Aktien-Gesellschaft aber weiter Aktien ausgibt, steigt der Wert des Unternehmens und damit der Preis für den Käufer.

An dieser Stelle zeigt sich der Interessenskonflikt. Der Hauptaktionär und die dahinter stehenden Personen haben ganz andere Interessen als die Halloren Aktien-Gesellschaft.

Es macht sicherlich mehr Sinn, erst einmal in Deutschland den Markt zu durchdringen, als nach China und in die USA zu gehen. Martin Weimann

Wenn von "schwieriger Markt" für die Süßwarenhersteller die Rede ist, was bedeutet das? Ist Schokolade essen "out" geworden?

Schokolade wird immer gegessen. Nestlé und die großen Player sind kerngesunde Unternehmen. Aber die Frage ist: Wie positioniert man sich am Markt?

Ernst David, Eigentümer und Leiter der Schokoladenfabrik, sitzt etwa im Jahr 1896 an seinem Schreibtisch im Halloren-Schokoladenmuseum – ganz aus Schokolade gefertigt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Halloren ist das älteste Schokoladenunternehmen Deutschlands, es hat mit der Kugel ein attraktives Produkt. Da stellt man sich die Frage, warum dieses Produkt nicht auch in höherwertigen Geschäften in Westdeutschland angeboten wird. Ich komme daher und sehe diese Kugel kaum. Und es macht sicherlich mehr Sinn, erst einmal in Deutschland den Markt zu durchdringen, als nach China und in die USA zu gehen, was ja das jetzige Management vorhat.

Hat sich Halloren mit den internationalen Einkäufen übernommen?

Das liegt auf der Hand. Der Heimatmarkt ist wesentlich einfacher als der Auslandsmarkt. Man muss viel mehr aufbauen.

Ich persönlich halte es für falsch, wenn ein Unternehmen dieser Größenordnung versucht, im Ausland Fuß zu fassen, den eigenen Heimatmarkt aber noch gar nicht durchdrungen hat.

Halloren hat ein großartiges Produkt. Martin Weimann

Wie wird es mit dem Unternehmen weitergehen? Die Firma selbst spricht ja von einer kerngesunden Bilanz.

Halloren hat ein großartiges Produkt, was sich überall in Deutschland verkaufen lässt und auch von den anderen Schokoladenprodukten abgrenzt. Von daher hat man eine sehr gute Ausgangslage. Es liegt jetzt am Management, was man rausholt und es liegt auch am Hauptaktionär, inwieweit er diese Chance sieht. Da habe ich aber meine Zweifel, inwieweit branchenfremde Investoren hier das nötige Grundverständnis mitbringen.

Man kann nur hoffen, dass Halloren sich auf sein Kernprodukt besinnt und es erst einmal im Heimatmarkt vertreibt, bevor es ins Ausland geht.

Martin Weimann ist Rechtsanwalt und ist Vorstand der Verbraucherzentrale für Kapitalanleger. Die Hauptaufgabe des Vereins ist nach eigener Aussage, die nicht in den Organen – also Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung – vertretenen Aktionäre zu vertreten. Das geschehe vor allem auf Hauptversammlungen und in gerichtlichen Verfahren.

