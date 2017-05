MDR SACHSEN-ANHALT: Wie kann man euch denn unterscheiden?

Laila: Ich habe über der linken Augenbraue einen Leberfleck.



Rosa: Unsere Freunde richten sich aber nicht nach dem Leberfleck, die wissen das einfach.

Wie seid ihr darauf gekommen, bei dem Filmcasting mitzumachen?

Laila: Die Arbeitskollegin von unserer Mama hat davon in der Zeitung gelesen und es unserer Mama gesagt. Sie hat es uns erzählt und dann haben wir beide gesagt, dass wir uns bewerben möchten. Wir hatten eigentlich nicht erwartet, dass wir ausgesucht werden. Wir haben gedacht, das wird wahrscheinlich eine tolle Erfahrung, bei einem Casting mitzumachen.

Wie lief das Casting ab?

Die Mädchen setzten sich im Casting gegen hundert Zwillingspaare durch. Bildrechte: Anke NeugebauerUFA FictionFeine FilmeUniversal Laila: Wir haben für das erste Casting einen Text aus dem Drehbuch bekommen. Den sollten wir uns einprägen und dann auch spielen. Dann sollten wir noch etwas vorsingen und sagen, wer wir sind. Unsere Mutter singt auch gerne, von ihr haben wir das Singen. Beim zweiten Casting haben wir noch eine Szene gespielt mit einer Darstellerin, die im Film die Sportlehrerin gespielt hat. Beim dritten Casting haben wir dann mit der Darstellerin geschauspielert, die im Film die Isabella gespielt hat.

Rosa, du spielt Nanni und Laila ist Hanni. Wie habt ihr entschieden, wer wen spielt?

Rosa: Weil ich im echten Leben etwas frecher bin, wollte ich im Film mal die Zurückhaltendere spielen und gucken, wie das ist. Und Laila wollte die Frechere spielen. Deswegen haben wir das ganz schnell entschieden, ohne Streit.

Dreharbeiten und Schule: Wie hat das zusammengepasst?

Laila: Wir haben den größten Teil in den Sommerferien gedreht, aber auch ein bisschen in die Schulzeit hinein. Wir haben das dann aber von unseren Freundinnen geschickt oder kopiert bekommen. Und so sind eigentlich ganz gut wieder in die Schule reingekommen.

Was waren die Reaktionen, als ihr wieder zurück in der Schule wart? Gab es vielleicht auch Neid?

Für die Zwillinge ist Hanni & Nanni der erste Kinofilm. Bildrechte: Stephan Rabold UFA-Fiction UNIVERSAL Rosa: Mir ist es eigentlich nicht aufgefallen, dass Leute neidisch waren. Meine Freundin ist stolz auf mich und sie freut sich schon, den Film zu sehen. Und ich freue mich auf ihre Rückmeldung; hoffentlich gefällt ihr der Film. Unsere Eltern haben sich den Film schon angeguckt und sie fanden ihn toll.



Laila: Meine Klassenlehrer haben gesagt, sie möchten gerne in den Film gehen. Sie wollten eigentlich mit der ganzen Klasse an einem Nachmittag hingehen. Da habe ich aber gesagt, dass ich nicht so gerne möchte, dass die Jungs mit in den Film gehen. Ich glaube, dass die Jungs Hanni und Nanni nicht so mögen, das ist eher eine Mädchengeschichte. Darum habe ich gesagt: Die Leute, die gerne freiwillig in den Film gehen möchten, können mitkommen. Ich glaube, die meisten sind schon stolz auf mich und freuen sich darauf, den Film zu sehen. Und wenn die Jungs mal sagen, "Das ist ein blöder Film", wollen sie mich damit nur ärgern.

Hanni und Nanni wurde vor ein paar Jahren schon mit den Zwillingen Jana und Sophia Münster gedreht. Werden die Verfilmungen verglichen?

Laila und Rosa sind nun auf Kinotour. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Rosa: Was neu – aber nicht unbedingt besser oder so – war: Dieser Film jetzt ist für unsere Zeit gestaltet, wir zum Beispiel andere Sachen tragen. Viele sind noch an die alte Geschichte gewöhnt und deswegen finden sie wohl auch den alten Film besser. Aber die Leute, die den neuen Film schon geguckt haben, finden beide gut.



Laila: Es gibt natürlich welche, die sagen "Jana und Sophia Münster waren besser". Ich kann das schon nachvollziehen. Denn sie kennen nur die beiden als Hanni und Nanni. Sie sind mit denen aufgewachsen. Ich würde mich ja auch zuerst wundern, wenn ein neuer Teil von Hanni und Nanni mit anderen Darstellern gedreht wird.

Was passiert denn mit eurer Gage?