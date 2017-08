Überfällige Investition Millionen für Schulen und Kitas in Halle

Halles Bevölkerung wächst und damit auch der Bedarf an Kitas und Schulen. Deshalb will die Stadt nun bis 2022 viel Geld für ihre Jüngsten investieren – 255 Millionen Euro insgesamt. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit. Finanziert werden soll das mit Hilfe mehrerer Förderprogramme des Landes und über Darlehen.