Es war eine Graspiste, auf der am 25. April 1927 das erste Flugzeug auf dem Flughafen Leipzig/Halle landete. Das Flugzeug war in Erfurt gestartet und kam nach nur 35 Minuten auf dem frisch gebauten Airport zwischen Halle und Leipzig an. Ein Fabrikant und ein Handwerksmeister aus Erfurt gönnten sich und ihren Ehefrauen dieses Abenteuer. Doch eigentlich hätte die "Jungfernlandung" schon eine Woche eher stattfinden sollen.