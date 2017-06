Gefeiert wird der Zusammenschluss der Universitäten Halle und Wittenberg im Jahr 1817. Die größte und älteste Hochschule Sachsen-Anhalts ist aus der Vereinigung der 1502 gegründeten Universität Wittenberg und der 1694 gegründeten Friedrichs-Universität Halle entstanden.

Nachdem am 12. April 1817 der Erlass von Preußen-König Friedrich Wilhelm III. zur Vereinigung der Universitäten erging, wurden am 21. Juni 1817 die Professoren der Wittenberger Universität in den Senat der Halleschen Universität aufgenommen. Der Standort Wittenberg ist zumindest dem Namen nach erhalten geblieben.

Der Rektor der Universität, Udo Sträter, erklärte MDR SACHSEN-ANHALT: "In diesen Jahren des frühen 19. Jahrhunderts sind viele altehrwürdige Universitäten einfach geschlossen worden, wenn man an Altdorf oder Helmstedt denkt. Da gibt es keine Spur mehr, als einige alte Gebäude."

Friedrich Wilhelm III. (1770-1840) ordnete die Zusammenlegung an. Bildrechte: IMAGO Es gab auch schon früher Überlegungen, ob man den Standort Wittenberg überhaupt halten kann. Denn Wittenberg war als sächsische Festungsstadt immer gefährdet, insbesondere auch durch die Feldzüge Napoleons. Michael Ruprecht, der Leiter des Universitätsarchivs, ergänzte, dass die Wittenberger Professoren schon 1813 den Beschluss gefasst hatten, die Stadt für immer zu verlassen und einen neuen Standort für die Universität zu suchen.



Nach dem Wiener Kongress 1815 wurde Wittenberg preußisch und die Universität der Stadt musste sich einer preußischen Hochschule anschließen. Die Wahl fiel dabei auf Halle. Der Name Halle-Wittenberg war eine Idee der Wittenberger Professoren. Auch der preußische König stand hinter der Idee, die Universität Wittenberg nicht einfach aufzulösen, da sich Hochschule um Reformation und Humanismus verdient gemacht habe.

Ein Festgottesdienst, unter anderem über das Thema Wissen, findet am Montag ab 18 Uhr in der Marktkirche statt. Am Dienstag beleuchtet die Universität in Vorträgen und Gesprächsrunden das Verhältnis zur Wirtschaft. Außerdem das Uni-Sportfest auf der Ziegelwiese statt und ab 20 Uhr eine Party im Studentenclub Turm.

Am Mittwoch wird dann mit einem Festakt der eigentliche Jahrestag der Universitätsvereinigung begangen.

Der Donnerstag ist den internationalen Kooperationspartnern der halleschen Universität gewidmet. Es wird der Preis des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes DAAD für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen verliehen. Außerdem werden neue Hochschulpartnerschaften unterzeichnet.

Am Freitag lädt – als krönender Abschluss der Festwoche – die Universität zur Langen Nacht der Wissenschaft ein.

Der Höhepunkt der Festwoche ist Mittwoch, der 21. Juni. An diesem Tag, genau vor 200 Jahren, schlossen sich beide Universitäten zusammen. Am Mittwoch 16 Uhr findet der Festakt in der Aula des Löwengebäudes statt. Neben vielen internationalen Gästen wird auch Ministerpräsident Reiner Haseloff anwesend sein.

Am Abend gibt es ein großes Konzert in der Händelhalle mit dem Akademischen Orchester, dem Orchester der Medizinischen Fakultät, der Uni-Bigband und dem Universitätschor.

Udo Sträter sagte, er wünsche sich, dass man für die Zoologie neben dem Gebäude für die Biologie noch ein Gebäude schaffe. Und auch der Steintor-Campus sei nicht in der Größe ausgefallen, die ursprünglich geplant gewesen sei. Sicher ist er, dass der finanzielle Druck durch das Auslaufen des Hochschulpaktes, obwohl im Moment nicht so groß, wiederkommen wird. Man müsse sich auf diese Situation im Jahr 2020 vorbereiten. "Ansonsten sehen wir die Dinge gelassen. Mit der Landesregierung leben wir in Harmonie und tiefsten Frieden und im Zeitplan bei Strukturierungsmaßnahmen sind wir auch schon", ergänzte Sträter. Das Löwengebäude der Martin-Luther-Universität in Halle Bildrechte: IMAGO

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 17.06.2017 | ab 05:00 Uhr

MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 17.06.2017 | 19:00 Uhr