Isabell schippt Sand, stundenlang. Ihre Jacke hat die schlanke 20-Jährige schon lange ausgezogen. Die Arbeit und die Sonne wärmen genug. Isabell und etwa zehn andere junge Leute wollen sich an diesem strahlenden Herbsttag beweisen: Denn wer sich bei der gemeinnützigen Arbeit gut anstellt, wird ins Joblinge-Projekt aufgenommen. Das läuft ein halbes Jahr und hilft Jugendlichen, die es allein nicht schaffen, sich einen Ausbildungsplatz zu erarbeiten.

Die meisten Jugendlichen zeigen sich am Bewerbertag von ihrer besten Seite und packen mit an. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Die 17 bis 24 Jahre alten Jugendlichen aus Halle sind fast alle am Tiefpunkt in ihrem Leben angekommen. Isabell hat nur einen Hauptschulabschluss gemacht, "leider", wie sie sagt. Ihre Ausbildung im Callcenter hat sie abgebrochen. "Das war nichts für mich", erzählt sie MDR SACHSEN-ANHALT. Mehrere sogenannte Maßnahmen vom Jobcenter folgten. Andere der jungen Leute, die mit ihr einen Spielplatz in einer Kleingartenanlage mit neuem Sand füllen sollen, haben ganz andere Probleme: Angst vor anderen Menschen, gar keinen Schulabschluss oder sogar Vorstrafen.

Was wollen die Jugendlichen erreichen?

Das alles spielt beim Joblinge-Projekt aber keine Rolle mehr. Es soll darum gehen, was die Jugendlichen erreichen wollen, nicht um das, was zuvor falsch gelaufen ist. Wer sich beim Aufnahmetest gut anstellt, bekommt eine Chance. Markus Schülbe und seine Kollegin leiten die Bewerber bei der gemeinnützigen Arbeit an. "Wir schauen, ob sich die Jugendlichen engagieren, ob sie motiviert sind und ob sie vor allem auch pünktlich hier bei uns erscheinen", so der Jobling-Koordinator. Denn allein an der Pünktlichkeit scheitert es bei einigen, sie kommen eine ganze Stunde zu spät.

Fotoprojekt von ehemaligen Teilnehmern: Viel mehr als nur fotografieren lernen. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Beim Jobling-Projekt sollen solche Grundlagen dann eingeübt werden: Es gib einen geregelten Tagesablauf, die Jugendlichen werden aus ihrem oft negativen Umfeld geholt und lernen Dinge wie Bewerbungen schreiben. Noch viel wichtiger ist aber laut Erik Bock, dem Leiter der halleschen Joblinge, die Praxis. Und die gibt es vom ersten Tag an. "Wir machen mit ihnen vor allem projektorientiertes Lernen. Das heißt, sie lernen an einem konkreten Vorhaben, wie einem Filmprojekt oder Kunstprojekt", sagte er MDR SACHSEN-ANHALT. Dabei gehe es um Dinge wie ‚Wie verhalte ich mich eigentlich in der Gruppe‘ und um Zuverlässigkeit.

Mehr als die Hälfte machen eine Ausbildung

Erik Bock im Jobling-Büro in Halle-Neustadt. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Die Berufsorientierung ist dann der nächste Schritt. "Wir fahren in Unternehmen, lassen uns vorstellen, was in der Region passiert, wir laden uns Unternehmen ein, die vorstellen, welche Ausbildungsberufe gerade hier in Halle relevant sind", erklärt Erik Bock. Das scheint zu funktionieren. Weit mehr als die Hälfte der bisher 80 Teilnehmer machen gerade eine Ausbildung. Andere holte ihre Vergangenheit ein. "Zum Teil kommen psychische Probleme dann doch wieder stärker durch, wenn die Belastung dann höher wird", sagt Bock. Andere rutschten wieder in alte Verhaltensmuster zurück und blieben lieber arbeitslos.

Markus Schülbe wählt die neuen Jobling-Teilnehmer aus und packt bei der gemeinnützigen Arbeit mit an. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Das soll Isabell nicht passieren, die im Kleingarten nun Erde siebt und durch ihre positive Ausstrahlung heraussticht. "Jetzt bin ich halt sehr motiviert. Ich bin auch 20, es muss irgendwann mal vorangehen", sagt sie. Auch die Jobling-Betreuer vor Ort merken das. Denn die junge Frau hat sogar schon Ideen, welche Kurz-Praktika sie mit Hilfe des Projekts machen will. "Ich will eigentlich Erzieherin werden, aber ich will auch zur Deutschen Bahn mal gucken, ob das was für mich ist oder vielleicht auch ins Krankenhaus". Die Chance dazu bekommt sie nun – sie wurde ins Projekt aufgenommen und darf sich nun Jobling nennen.