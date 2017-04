Burgenlandkreis Jugendweihe-Saison startet

Es ist wohl der wichtigste Tag für tausende Jungen und Mädchen: Mit der Jugendweihe werden sie in die Welt der Erwachsenen aufgenommen. In Sachsen-Anhalt haben sich dieses Jahr knapp 7.000 Achtklässer und damit weit mehr als die Hälfte aller Schüler angemeldet. Am Sonnabend starten die Feierlichkeiten im Freyburger Lichthof mit 83 Jugendlichen.

Die Jugendweihesaison endet am 17. Juni in Halle mit Feiern in der Ulrichskirche. Zwar schwankten die Anmeldezahlen für Halle in den letzten Jahren – "Wir hatten voriges Jahr mal ein bisschen einen Einbruch", sagte Annegret Fleischmann von der Interessenvereinigung Jugendweihe. Doch in diesem Jahr sei die Nachfrage wieder deutlich gestiegen. In Sachsen-Anhalt haben seit der Wiedervereinigung 325.000 Jungen und Mädchen an der Jugendweihe teilgenommen.