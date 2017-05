Konzerte und Kirchenbesichtigung: Junge Gäste beim Kirchentag Halle

Mauricio und Yomara kommen aus Guatemala. "Für uns ist es sehr interessant, was hier passiert und dass so viel los ist", sagte Yomara. Extra für den Kirchentag angereist sind sie aber nicht: Yomara macht an der Martin-Luther-Universität ihren Doktor in Medizin und lebt seit drei Monaten in Halle. Mauricio hat sie besucht. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke