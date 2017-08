Tragischer Ausgang eines Unglücks: In Halle ist ein einjähriger Junge gestorben, der vor einer Woche in einen Fischteich gefallen war. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Teich befindet sich auf einem Privatgrundstück. Nachdem der Junge leblos darin gefunden, herausgezogen und wiederbelebt worden war, kam er ins Krankenhaus. Die Hintergründe des Unfalls müssen noch ermittelt werden, hieß es weiter.



Die Staatsanwaltschaft hat den Leichnam obduzieren lassen. Die Ergebnisse liegen nach Angaben einer Sprecherin aber noch nicht vor. Je nach Ergebnis entscheide sich der weitere Weg der Ermittlungen. Möglich wäre demnach zum Beispiel eine Prüfung, ob die Aufsichtspflicht verletzt wurde. Offen sei, gegen wen sich Ermittlungen richten könnten.