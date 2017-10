Diebstahlserie 50 Kanaldeckel in Zeitz gestohlen

In der Stadt Zeitz haben Unbekannte im letzten halben Jahr etwa 50 Kanalabdeckungen gestohlen. Die Polizei Burgenlandkreis ermittelt in dem Fall wegen Diebstahls sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. "Denn wenn ein Fahrradfahrer, Fußgänger oder selbst PKWs in so eine Vertiefung geraten, kann das schlimme Folgen haben", sagt Gesine Kerwien von der Polizei des Burgenlandkreises.