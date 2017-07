Ehrung für hallesches Unternehmen Kathi ist "Sprachvorbild"

"Kinderbacken" anstatt "Backen für Kids", "Arbeiten bei Kathi" anstatt "Jobs" – diese und viele weitere sprachliche Besonderheiten haben dem halleschen Unternehmen Kathi den Preis als Sprachvorbild eingebracht. Der Verein für Deutsche Sprache lobte den Hersteller von Backmischungen, Mehl und Backzutaten für seine "natürliche, ehrliche und angenehme Sprache". Am Freitag wurde die Auszeichnung von der Regionalgruppe Sachsen-Anhalt an Geschäftsführer Marco Thiele überreicht.

Zwei Mitglieder vom Verein Deutsche Sprache überreichen Kathi-Geschäftsführer Marco Thiele (Mitte) die Urkunde. Bildrechte: KATHI Rainer Thiele GmbH

"Wir haben keine Meetings, wir haben Sitzungen", heißt es von Kathi. Was im Unternehmen beginne, höre beim Verbraucher nicht auf. "Wir wollen, dass uns der Verbraucher versteht. Dazu gehört auch die Sprache", sagte Susen Thiele MDR SACHSEN-ANHALT. Und so würde man beispielsweise nicht vom "Cake to go", also dem Kuchen zum Mitnehmen, sprechen, sondern vom "Lieblingskuchen im Glas". Selbst auf Abkürzungen würde wo möglich verzichtet. Das hallesche Familienunternehmen konnte aber mit einer Abkürzung punkten – und zwar mit dem eigenen Firmennamen. Denn "Kathi" steht für Kaethe Thiele, eine der Gründerinnen des Unternehmens. Dies sei ein sympathischer, authentischer deutscher Spitzname.