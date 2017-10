Tierquälerei Unbekannter schießt Katzen an

Katze Mausi ist scheu geworden. Früher war sie auf ihren weißen Pfoten viel unterwegs, jetzt bleibt sie lieber in der Nähe ihres Frauchens. Simone Kosiol hat nur langsam begriffen, was nicht stimmt. "Die Mausi war tagelang sehr unruhig. Ich habe es erst gemerkt, als sie sich dort nassgeleckt hat und da habe ich nachgeschaut und die Löcher gesehen." Am Rücken ihrer Katze entdeckte sie mehrere Wunden und brachte sie zum Tierarzt. Dann stand fest: Es handelt sich um Schussverletzungen.