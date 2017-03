In diesem Pflegeheim in Beyernaumburg im Süden Sachsen-Anhalts starb der 79-Jährige.

In diesem Pflegeheim in Beyernaumburg im Süden Sachsen-Anhalts starb der 79-Jährige. Bildrechte: MDR/Peter Heller

Nach Tod eines 79-Jährigen Keine Beanstandungen in Pflegeheim

Die Aufregung war groß, als in den vergangenen Tagen die Nachricht über den Tod eines 79-Jährigen öffentlich wurde. Der Mann war an den Folgen schwerer Verbrühungen gestorben, ergab die Obduktion. Jetzt hat die Heimaufsicht die Zustände in dem Pflegeheim in Beyernaumburg geprüft – und hat keine Beanstandungen.