Zwei Jahre nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Tröglitz bleiben die wichtigsten Fragen in dem Fall ungeklärt. Die Ermittlungen des Landeskrimimalamtes sind seit Sommer vergangenen Jahres vorläufig eingestellt. LKA-Sprecher Andreas von Koß sagte am Dienstag MDR SACHSEN-ANHALT, es seien seitdem keine neuen Hinweise eingegangen.