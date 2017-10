Der Stadtrat in Bernburg hat einen Beschluss zur Parkplatzerweiterung am Bahnhof aufgehoben. Ursprünglich hatten die Räte Mitte Juni entschieden, den Parkplatz zu vergrößern und in den Bahnhofspark auszuweiten. Der Rat reagierte in seiner Sitzung am Mittwoch auf den Widerstand von Einwohnern, die in einem Bürgerbegehren mit Unterschriften gegen den gewerblichen "Parkplatz Bahnhofsgarten" mobil gemacht hatten.